ИГИЛ захватило город в Нигерии

Связанные с террористической группировкой «Исламское государство» боевики захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны. Информацию об этом подтверждает и местное издание The Daily Post.

По информации издания, в городе ведутся интенсивные бои между армией и боевиками. Местные жители покидают свои дома.

Источники Reuters утверждают, что город полностью перешел в руки боевиков, правительственные силы покинули населенный пункт.

Захват города был произведен силами «Исламского государства Западной Африки» (ISWA) — террористической группировки, отколовшейся несколько лет назад от «Боко Харам», также принесшей присягу руководству ИГ.