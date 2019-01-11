Нефть дорожает после падения

Цены на нефть во вторник возобновили повышение после резкого падения накануне, связанного с новыми признаками ослабления роста китайской экономики.

Трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в шестой раз за семь недель: как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 тыс. баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени увеличилась на $0,67 (1,14%), до $59,66 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,57 (1,13%) - до $51,08 за баррель.

По итогам торгов в понедельник ближайший контракт на Brent упал в цене на $1,49 (2,46%) - до $58,99 за баррель, а WTI подешевела на $1,08 (2,09%), до $50,51 за баррель.