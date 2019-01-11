США оставят войска на границе с Мексикой
В Пентагоне приняли решение продлить военную операцию на границе США и Мексики до конца сентября 2019 года. Об этом сообщает The Washington Post.
Выполняя запрос Министерства внутренней безопасности США, военные согласились установить на границе камеры наблюдения и проложить дополнительные 240 километров противопехотных заграждений из колючей проволоки к уже проложенным осенью 110 километрам. Поддержку пограничникам окажет военная авиация.
В настоящее время на границе двух стран несут службу примерно 2350 военных армии США. Неизвестно, сколько дополнительного персонала Пентагон планирует прислать туда после продления операции — максимально там находилось 5,9 тысячи солдат. Операция, которую они проводят, началась 30 октября прошлого года и изначально планировалась к завершению 15 декабря.