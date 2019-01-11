МВД о резонансном убийстве в Баку

В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, на территории Ясамальского района столицы задержаны подозреваемые в совершении тяжкого преступления, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, сотрудниками полиции и органов прокуратуры были осуществлены соответствующие меры в связи с поступившей информацией о том, что 11 января около 16 часов в Ясамальском районе по улице С.Аскеровой двое лиц на почве конфликта убили ножом жителя Саатлинского района Эмина Шемиева, после чего покинули место происшествия.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий на территории города Ширван были задержаны подозреваемые в совершении убийства, ранее неоднократно судимые жители города Ширван Вели Алиев и Физули Наджафов.

У Ф.Наджафова были обнаружены и изъяты наркотики.

По факту возбуждено уголовное дело.