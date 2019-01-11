Генпрокуратура о расследовании в отношении Гудрата Шукюрова

Расследование в отношении бывшего директора производственного объединения "Лифтремонт", подведомственного Исполнительной власти города Баку, Гудрата Шукюрова - п родолжается . Об этом на пресс-конференции по итогам 2018 года сказал заместитель генпрокурора, председатель Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев, сообщает Report.

Он отметил, что в данной структуре проверки проводит и Министерство финансов: "Мы сочли это необходимым. Сейчас расследование продолжается".

Напомним, что Г.Шукюров был снят с занимаемой должности в октябре прошлого года. В отношении него в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение или растрата), 193-1 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК.