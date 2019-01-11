В Баку едет глава генштаба Ирана

В Баку с двухдневным визитом прибывает глава Генштаба вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммад Хосейн Багери, сообщает Report со ссылкой на посольство ИРИ в Азербайджане.

Согласно информации, в рамках визита запланированы встречи иранского генерала с президентом, премьер-министром и спикером парламента Азербайджана. Будут обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной и пограничной сферах, борьбы с терроризмом и развития региона.

По итогам визита будет подписан меморандум о взаимопонимании в сфере оборонного сотрудничества между двумя странами.