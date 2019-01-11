У Замиры Гаджиевой изъяли кольцо за миллион фунтов Фото
Британские власти конфисковали у жены бывшего главы Межбанка Азербайджана Замиры Гаджиевой кольцо стоимостью свыше миллиона фунтов стерлингов, сообщают британские СМИ.
Кольцо Cartier 8,9 карата было куплено Дж.Гаджиевым восемь лет назад в известном лондонском универмаге Harrods.
Оно было изъято сотрудниками Национального уголовного агентства Великобритании, когда кольцо реставрировалось ювелирами.
Агентство уверено, что источник финансов, потраченных на покупку данного ювелирного изделия, потребует дальнейшего расследования.
Кроме того, в рамках закона о борьбе с отмыванием денег McMafia дополнительно было арестовано имущество на 22 миллиона фунтов стерлингов, которое принадлежало Замире Гаджиевой в Лондоне.