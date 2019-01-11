Президент США Дональд Трамп может вернуться к вопросу о выходе страны из НАТО. Это произойдет в том случае, если его не удовлетворит темп наращивания военных расходов другими странами - членами Североатлантического альянса, пишет газета The New York Times.

Согласно источникам издания в американской администрации, в минувшем году Трамп несколько раз в конфиденциальном порядке говорил о желании вывести США из НАТО. Президент объяснял свою позицию тем, что не видит смысла в этом альянсе, который он также сравнивал с болотом для Штатов. Источники газеты опасаются, что Трамп в любой момент может вернуться к этой идее.

В июле 2018 года издание Politico сообщало, что Трамп угрожал партнерам выходом США из НАТО, напоминает ТАСС.