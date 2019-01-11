Mercedes-Benz CLA нового поколения скоро приедет в Азербайджан

Премьера Mercedes-Benz CLA второго поколения состоялась на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show , которая проходит в Лас-Вегасе. Выбор места мировой премьеры автомобиля не случаен: он оснащен уникальной информационно-развлекательной системой MBUX, в которой применяются новые технологии. Именно это должно стать основой продвижения машины на рынке: судя по всему, близится эра нового восприятия транспортных средств. В любом случае, маркетологи компании уже выделили новую группу потребителей, которые смотрят на машины иначе.

Четырехдверное купе Mercedes-Benz CLA стало гораздо спортивнее и предварительные заказы на покупку автомобиля начнутся весной 2019 года.

Те, кто привык оценивать машины по их моторам, коробкам и управляемости, не должны разочароваться в новом поколении Mercedes-Benz CLA, так как все традиционные достоинства автомобиля остались при нем.

Со слов директора по продажам Генерального представительства Mercedes-Benz в Азербайджане компании Avtokapital-Azərbaycan Рауфа Шахверидева, предварительные заказы на покупку автомобиля начнутся весной текущего года.

Для заказа автомобиля обратитесь в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:

Autostar Kaukasus

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: + 994 12 347 78 00