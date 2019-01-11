Синоптики предупреждают о резком похолодании

Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов предупреждает об ожидаемых нестабильных погодных условиях на территории Азербайджана.

Согласно информации, начиная с ночи 17 января и до второй половины дня 18 января прогнозируется сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигнет 28-33 м/с, временами до 35-38 м/с.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха снизится на десять градусов.

17 января в Баку и на Апшероне ожидается мокрый снег и снег, температура воздуха составит 0-2 градуса тепла.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, снег и мокрый снег, местами интенсивные. В ночь с 17 на 18 января на дорогах возможен гололед.