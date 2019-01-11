Посольство Польши о больших очередях за визой

Посольство Польши в Азербайджане внесло ясность в связи с проблемами по выдаче шенгенской визы в эту страну.

Как сообщили Report посольстве, дипломатическое представительство не имеет никаких прав брать плату с какого-либо лица или фирмы за прохождение регистрации на подачу заявления на визу в электронной консульской системе в дипкорпусе Польши в Азербайджане.

"Регистрация бесплатна и пройти регистрацию можно только, войдя на сайт www.e-konsulat.gov.pl. В визовой системе заказ мест с дальнейшей перепродажей или передачей заинтересованным лицам приводит к блокированию системы, и поэтому становится невозможным пройти регистрацию и назначить встречу", - подчеркнули в посольстве.

Отметим, что вчера в СМИ и соцсетях распространилось видео с большими очередями перед посольством Польши в Азербайджане из желающих получить шенгенскую визу.