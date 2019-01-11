Ветерану Карабахской войны пересадили почку родственника

Уникальная операция по пересадке почки была проведена в отделении «Почечных болезней и трансплантологии» Республиканского Лечебно-Диагностического Центра (РЛДЦ) под руководством известного хирурга, трансплантолога, доктора философии по медицине Рашада Шолана.

По словам хирурга, сложность операции заключалась в наличие избыточного веса и патологическом ожирении реципиента. К тому же, у реципиента и донора наблюдалась крайняя совместимость, т.е. риск отторжения был велик.

«После консилиума мы решились на пересадку почки. Благодаря виртуозному мастерству хирурга Рашада Шолана, несмотря на все анатомические трудности и иммунологические барьеры, операция прошла успешно. Пересаженная почка нормально функционирует, реципиент и донор находятся в хорошем состоянии», - с удовлетворением отметила нефролог отделения Наргиз Бахшалиева.