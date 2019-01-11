Генпрокуратура анализирует публикации в СМИ о Руфате Асланлы и Гусейнгулу Багирове

Генпрокуратура анализирует публикации в СМИ о бывшем главе Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфате Асланлы и экс-министре экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирове. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az , об этом на пресс-конференции заявил начальник Управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

Отвечая на вопрос о публикациях в СМИ касательно того, что Руфат Асланлы присвоил более 800 тысяч манатов гражданина Турции Мустафы Вейсела, Кямран Алиев заявил, что в связи с этим проводится расследование.

«Что касается Руфата Асланлы, то моя оценка может повлиять на ход расследования этого дела. Поэтому общественность будет проинформирована после завершения расследования», - сказал он.

Отвечая на вопрос о публикациях СМИ касательно семейного бизнеса экс-министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова, Кямран Алиев отметил, что все эти публикации отслеживаются.