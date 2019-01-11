Эрдоган: Анкара и Вашингтон пришли к единому мнению по Сирии

Турция и США на протяжении долгого времени придерживались разных позиций по Сирии, это вызывало беспокойство Анкары, так как наши страны являются стратегическими партнерами, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня в парламенте, сообщает Anadolu.

По его словам, в декабре 2018 года, когда Турция завершала подготовку к антитеррористической операции на востоке Сирии, президент США пообещал вывести американские войска из Сирии. Однако накануне глава Белого дома выступил с заявлением в соцсетях, которые вызвали обеспокоенность Анкары, после чего состоялся разговор с главой Белого дома.

"Сообщения Трампа в Twitter меня и моих коллег опечалили. Вчера мы снова переговорили с ним по телефону. Это был очень продуктивный разговор. Я верю, что мы пришли с Трампом к единому пониманию ситуации в Сирии. Он еще раз подтвердил намерение вывести войска и пожелание, чтобы зона безопасности была создана нами. Турция сделает все, что необходимо, чтобы решить эту проблему", - заявил Эрдоган.

Как отметил турецкий лидер, определенные силы, ставшие причиной кровопролития в Сирии, полагали, что Турция будет сидеть сложа руки на фоне процессов в регионе: «Эти же силы были нацелены на то, чтобы кризис, подобный сирийскому, разразился на территории Турции. Однако Анкара пресекла и будет пресекать подобные планы».