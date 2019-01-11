Почему Путин поздравил Пашиняна разнотолки в Ереване
Поздравление, отправленное президентом России Владимиром Путиным Николу Пашиняну, которого вчера, 14 января, вполне ожидаемо, назначили премьер-министром Армении, вызвало предвиденную реакцию в Ереване. Мол, президент России «реабилитировался».
Как напоминает haqqin.az, Владимир Путин долгое время не поздравлял Никола Пашиняна с избранием на должность главы правительства. Молчание российский президент нарушил только после утверждения Пашиняна на эту должность распоряжением президента Армена Саркисяна (по Конституции, получившая парламентское большинство политическая сила выдвигает своего кандидата на пост главы правительства, после чего его назначает президент - ред.).
Примечателен и сам текст послания, в котором выражается надежда (но не уверенность! – ред.) в том, что диалог между РФ и Армении будет способствовать укреплению союзнического взаимодействия. Это прямой намек на нынешние нестабильные отношения между Москвой и Ереваном, свидетельством чему, кстати, и стало повышение цены на российский газ для Армении.
Однако в Армении восприняли поздравление Владимира Путина иначе. Армянский Телеграмм-канал по этому поводу написал: «Реабилитация после непоздравления в связи с победой политсилы Пашиняна на выборах?».
Другие армянские СМИ вообще расценили поздравительное послание российского лидера как проявление слабости.
К примеру, как пишет ереванское издание «Лрагир», «на сей раз Путин не дал поводов для интриг, как это было после парламентских выборов. Тогда российская сторона на уровне посла заявила, что Путин не поздравил Никола Пашиняна с победой, так как этого не предполагает протокол. Никто, конечно, не стал бы обвинять Путина, если бы тот решил поздравить Пашиняна, но в этом небольшом фрагменте проявился весь спектр процессов, которые начались в армяно-российских отношениях после «бархатной» революции».
Издание обращает внимание на то, что «ранее протокол не мешал Путину поздравлять, но на сей раз он хотел направить определенный месседж, проставить печать, потому что в условиях отсутствия внутренней легитимности формирование власти в Армении опиралось в основном на внешнюю легитимность, основным источником которой была Россия».
А сейчас, как считают в Ереване, у новой армянской власти нет проблем с легитимностью, следовательно, нет нужды в печати Путина.
«Теперь в Армении новый статус-кво, следовательно, и в российско-армянских отношениях тоже. И в этом контексте лексика, которую применил Путин в поздравлении Николу Пашиняну, особенно важна. Путин говорит о «нашем диалоге» и совместной работе. Диалог происходит, как правило, между двумя субъектами, а прежние армяно-российские отношения больше напоминали монолог», - указывается в публикации.
Судя по всему, в Ереване неожиданно решили, что сейчас Армения является «старшим братом» России. Логику армянских аналитиков понять можно далеко не всегда. Особенно, в случае, когда эксперт, описывая армяно-российские отношения, говорит о том, что «на сей раз армянская армия не освободит Россию» (таким замечательным высказыванием отличился армянский обозреватель Акоп Бадалян).
Он считает, что «Россия де-факто давно пребывает в азербайджано-турецких застенках. Цена освобождения – интересы Армении». По мнению Акопа Бадаляна, до «апрельской войны 2016 года» Москва пребывала в активном торге с Азербайджаном и Турцией, что и привело к войне, по итогам которой Москва ожидала освобождения и уважения к своим интересам. «Москва получила свободу, но благодаря усилиям не Баку и Анкары, а армянской армии и общества».
Удивительный полет мыслей. Но дальше – больше. «Москва отблагодарила армян за свою свободу «Искандерами», но по ходу затеяла новый торг с Анкарой и Баку, на сей раз более осторожно. Но условия по-прежнему диктуют Анкара и Баку. Надеется ли Москва, что армяне и на сей раз подарят ей свободу? Подобные надежды тщетны, потому что в апреле 2018 года была упразднена система, которая обменивала свободу на собственную власть. Освобождение России от турецко-азербайджанского плена зависит исключительно от неукоснительного признания данного шага, без разного рода игр».
Судя по тональности текста, армянский обозреватель говорит о каком-то ультиматуме России. Мол, Армения не будет спасать Россию, если Москва не признает некого «данного шага» (судя по всему речь о признании новой власти Николы Пашиняна).
А еще ранее, буквально накануне нового, 2019 года, другой армянский аналитик Наира Айрумян заявила, что «россияне, фактически, глубоко осознали и осмыслили то, что произошло в Армении, сохранив армянскую революцию в своих душах как детонатор будущих событий».
Прямой намек на то, что «бархатная», «абрикосовая», «шашлычная» (как только ее не называли) революция в Армении вполне может состоятся и в России, а армяне помогут, поделятся опытом.
P.S. Кстати, как считает Наира Айрумян, именно после событий в Армении в России стали говорить: «Если армяне смогли, и мы сможем». И, по ее мнению, из-за армянской революции в России «приготовили новое оружие – машину со звуковым воздействием на манифестантов».