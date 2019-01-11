Отдел информации 15:42

Поздравление, отправленное президентом России Владимиром Путиным Николу Пашиняну, которого вчера, 14 января, вполне ожидаемо, назначили премьер-министром Армении, вызвало предвиденную реакцию в Ереване. Мол, президент России «реабилитировался». Как напоминает haqqin.az, Владимир Путин долгое время не поздравлял Никола Пашиняна с избранием на должность главы правительства. Молчание российский президент нарушил только после утверждения Пашиняна на эту должность распоряжением президента Армена Саркисяна (по Конституции, получившая парламентское большинство политическая сила выдвигает своего кандидата на пост главы правительства, после чего его назначает президент - ред.).

Примечателен и сам текст послания, в котором выражается надежда (но не уверенность! – ред.) в том, что диалог между РФ и Армении будет способствовать укреплению союзнического взаимодействия. Это прямой намек на нынешние нестабильные отношения между Москвой и Ереваном, свидетельством чему, кстати, и стало повышение цены на российский газ для Армении. Однако в Армении восприняли поздравление Владимира Путина иначе. Армянский Телеграмм-канал по этому поводу написал: «Реабилитация после непоздравления в связи с победой политсилы Пашиняна на выборах?». Другие армянские СМИ вообще расценили поздравительное послание российского лидера как проявление слабости. К примеру, как пишет ереванское издание «Лрагир», «на сей раз Путин не дал поводов для интриг, как это было после парламентских выборов. Тогда российская сторона на уровне посла заявила, что Путин не поздравил Никола Пашиняна с победой, так как этого не предполагает протокол. Никто, конечно, не стал бы обвинять Путина, если бы тот решил поздравить Пашиняна, но в этом небольшом фрагменте проявился весь спектр процессов, которые начались в армяно-российских отношениях после «бархатной» революции».

Издание обращает внимание на то, что «ранее протокол не мешал Путину поздравлять, но на сей раз он хотел направить определенный месседж, проставить печать, потому что в условиях отсутствия внутренней легитимности формирование власти в Армении опиралось в основном на внешнюю легитимность, основным источником которой была Россия». А сейчас, как считают в Ереване, у новой армянской власти нет проблем с легитимностью, следовательно, нет нужды в печати Путина. «Теперь в Армении новый статус-кво, следовательно, и в российско-армянских отношениях тоже. И в этом контексте лексика, которую применил Путин в поздравлении Николу Пашиняну, особенно важна. Путин говорит о «нашем диалоге» и совместной работе. Диалог происходит, как правило, между двумя субъектами, а прежние армяно-российские отношения больше напоминали монолог», - указывается в публикации. Судя по всему, в Ереване неожиданно решили, что сейчас Армения является «старшим братом» России. Логику армянских аналитиков понять можно далеко не всегда. Особенно, в случае, когда эксперт, описывая армяно-российские отношения, говорит о том, что «на сей раз армянская армия не освободит Россию» (таким замечательным высказыванием отличился армянский обозреватель Акоп Бадалян).