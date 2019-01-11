В Таиланде решили судьбу Насти Рыбки

Тайская эпопея Насти Рыбки и Алекса Лесли практически закончена. Суд приговорил их к условному сроку заключения, они будут депортированы из Таиланда. Фото: Мария Ветрова для РИА Новости. pic.twitter.com/2OawzESeDe

Отмечается, что Вашукевич и Кириллов получили также реальные сроки — примерно по девять месяцев каждый, но они уже отбыли их в тюрьме в рамках предварительного заключения. В ближайшее время Вашукевич и Кириллова депортируют.

В феврале прошлого года Кириллов, Вашукевич и еще несколько человек были задержаны в отеле Паттайи во время проведения секс-тренинга. Их должны были оштрафовать и депортировать из страны, однако позже они и еще шестеро человек стали фигурантами дела об организации секс-услуг и попали в тюрьму.

Ранее в России бизнесмен Олег Дерипаска подал на Вашукевич и Кириллова в суд за публикацию в соцсетях частных фотографий и аудиозаписей разговоров, сделанных тайно. Суд признал публикации нарушением права на неприкосновенность личной жизни и обязал Вашукевич и Кириллова выплатить бизнесмену по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.