Известный дом торжеств попался на хищении электроэнергии

Сотрудники ОАО «Азеришыг» в ходе проверки в соответствии с «Правилами использования электроэнергии» обнаружили, что расположенный в Наримановском районе дом торжеств Kral незаконно потреблял электроэнергию в особо крупных масштабах. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По его словам, в ходе осмотра дома торжеств было обнаружено, что 6 кВт кабель был протянут в подвал здания, где, минуя счетчики по специальной схеме, поставлял ток в три 160 кВт трансформатора, чем обеспечивал незаконное потребление электроэнергии в особо крупных масштабах. После выявления этого факта снабжение дома торжеств Kral электроэнергией было полностью прекращено.

ОАО «Азеришыг» еще раз предупреждает потребителей о том, что в отношении лиц, допустивших незаконное использование электроэнергии, ОАО «Азеришыг» примет серьезные меры в соответствии с законодательством.

Напомним, что дом торжеств Kral принадлежит бизнес-сети семьи покойного министра оборонной промышленности Явера Джамалова. Наряду с этим домом торжеств сын покойного министра управляет другими многочисленными коммерческими объектами.