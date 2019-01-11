Ильхам Алиев освободил от должности Арифа Алышанова
Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об освобождении от занимаемой должности председателя ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Арифа Низам оглу Алышанова, сообщает АзерТАдж.
Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об освобождении от занимаемой должности председателя ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Арифа Низам оглу Алышанова, сообщает АзерТАдж.
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