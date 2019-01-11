Ильхам Алиев освободил от должности Арифа Алышанова

Президент Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об освобождении от занимаемой должности председателя ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Арифа Низам оглу Алышанова, сообщает АзерТАдж.

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