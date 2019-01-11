Bakcell ответил на 100% обращений абонентов в соцсетях

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell в очередной раз награждена престижным международным сертификатом Socially Devoted (социально ориентированный), продемонстрировав самый высокий результат по количеству ответов на вопросы, заданные пользователями в соцсетях.

Известная международная компания Socialbakers, занимающаяся мониторингом деятельности компаний всего мира в соцсетях, проанализировала деятельность азербайджанских компаний в сети Facebook в четвертом квартале 2018 года. Согласно результатам мониторинга, за этот период компания продемонстрировала 100%-ный результат по ответам на обращения абонентов на своей официальной странице в Facebook.

Отметим, что подобный результат демонстрировался Bakcell в течение всего 2018 года. Тот факт, что на страницу Bakcell в Facebook подписано более 400 000 человек, делает это достижение еще более значимым.

Социальные медиа являются одним из самых важных средств коммуникации компании Bakcell с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также предоставления ответов на вопросы и обращения клиентов. Компания имеет активные страницы во многих популярных соцсетях.

Предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются одними из приоритетных направлений деятельности Bakcell. Стратегия обеспечения клиентской удовлетворенности компании основывается на опыте ведущих мировых компаний, а также на требованиях местного рынка и нуждах, и интересах представителей всех слоев населения страны.