Мамедъяров на переговорах по Карабаху в Париже

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шефер – США) в Париже.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик.

Был обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в Париже завтра.

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