В связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями с морских платформ эвакуируются более 1700 нефтяников, говорится в сообщении Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, SOCAR максимально усилила меры безопасности, эвакуируются все сотрудники, кроме работников, дежурящих в целях предотвращения аварий на производстве. Завершается работа по доставке на берег воздушным и морским транспортом более 1700 нефтяников.

В связи с резким ухудшением погоды во всех сферах проведена просветительская работа, максимально приостановлены работы на открытом воздухе, организованы дежурства.

Дежурные суда и корабли противопожарной службы МЧС осуществляют дежурство на всех нефтегазовых месторождениях в Каспийском море.