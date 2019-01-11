В Дубае сегодня состоялось открытие Торгового дома Азербайджана, который будет способствовать увеличению экспорта в Объединенные Арабские Эмираты продукции ненефтяного сектора, продвижению азербайджанских товаров и расширению двусторонней торговли между странами. Об этом сказал Trend торговый представитель Азербайджана в Дубае Эльнур Алиев.

В Торговом доме будет действовать специальный информационный офис, где любой желающий сможет получить подробную и интересующую его информацию об Азербайджане, в том числе в сфере туризма.

Отмечается, что Эмираты являются одним из четырех государств, где имеются торгпредства Азербайджана.