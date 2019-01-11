На территории комплекса расположены большой отель, банки и офисы. Сообщается, что на месте прогремел взрыв, горят автомобили, в зданиях слышна непрекращающаяся стрельба.

Неизвестные напали на отельный комплекс DusitD2 в столице Кении Найроби. Об этом сообщает Associated Press.

Другие детали произошедшего пока не известны. Прибыло множество бригад скорой помощи, пожарные и сотрудники силовых структур, в том числе антитеррористическое подразделение полиции. Силовики помогают выводить с территории людей.

Один из очевидцев рассказал, что нападавшие были в зеленой одежде и обмотаны лентами с боеприпасами.

В свою очередь агентство Reuters передает, что группровка «Аш-Шабаб» уже взяла на себя ответственность за атаку. «Мы стоим за нападением в Найроби. Операция все еще в разгаре. Подробности мы сообщим позже», — говорится в заявлении ее представителя.