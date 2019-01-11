Точное время начала «Формулы-1» в Баку

«Формула-1» объявила точное время начала всех свободных заездов, квалификаций и Гран-при в 2019 году.

Гран-при Азербайджана является четвертым по счету этапом сезона и состоится в воскресенье, 28 апреля. Точное время начала главной гонки, как и в прошлом году - 16:10.

Неизменным осталось и время старта свободных и квалификационного заездов. В пятницу, 26 апреля, свободные заезды начнутся в 13:00 и 17:00. В субботу в 14:00 состоится третий свободный заезд, а в 17:00 пройдет квалификация.

Всего в сезоне 2019 года состоится 21 Гран-при. Единственное отличие по сравнению с расписанием прошлого года – это то, что Гран-при Франции стартует на час раньше.