Секретарь Совбеза России о целях США в отношении Ирана

США пытаются посредством санкций спровоцировать в Иране широкое антиправительственное движение и дестабилизировать обстановку, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом он сказал в интервью "Российской газете".

"Стратегическая цель США в отношении Ирана очевидна - с помощью санкций спровоцировать широкое антиправительственное движение, полностью дестабилизировать обстановку", - сказал Патрушев.

По его словам, односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) создает мощный негативный потенциал для ближневосточного региона, а также является опасным прецедентом для глобальной безопасности, в том числе с точки зрения решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

"Американцы сделали опрометчивый шаг, несмотря на наши попытки убедить их отказаться от неконструктивной политики в отношении Тегерана. Россия в свою очередь остается приверженной взятым на себя обязательствам по иранской ядерной программе", - отметил Патрушев.