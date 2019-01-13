Путин сменил посла России в ЦАР

Президент РФ Владимир Путин сменил посла России в Центрально-Африканской Республике. Соответствующие указы опубликованы сегодня на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

"Освободить Лобанова Сергея Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике", - говорится в одном из указов.

Другим документом на этот пост назначен Владимир Титоренко.

Напомним, что российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. Они прилетели туда для съемок расследования о российских наемниках в Африке.

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