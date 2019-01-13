Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи Первого канала. Об этом сообщает «Собеседник».

Певица принимала участие в передаче «Сегодня вечером», посвященной 40-летию музыкальной карьеры Игоря Николаева. Исполнительница почувствовала себя плохо в начале съемок: в горле стало першить, кожа покрылась пятнами. У нее начался кашель и появились признаки удушья.

Певица покинула студию до окончания съемок. «Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля», — прокомментировала ситуацию артистка.

Позже выяснилось, что у Пугачевой началась аллергия на искусственный снег, которым засыпали студию.