Саркози на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
15 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Франции Николя Саркози.
Информацию о встрече распространила пресс-служба президента Азербайджана.
15 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Франции Николя Саркози.
Информацию о встрече распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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