Указом президента: Абульфаз Гараев потерял все библиотеки
Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях оптимизации деятельности Министерства культуры и усовершенствования структуры госведомства упразднены все библиотеки, находящиеся в ведении Министерства культуры Азербайджана.
Как сообщает АзерТадж, с целью создания новой, прогрессивной и охватывающей всю территорию страны библиотечной системы, а также повышения эффективности в деятельности структур, оказывающих услуги в области культуры и образования (центры культуры, клубы, музыкальные школы, картинные галереи и др.) создана комиссия под председательством заведующего гуманитарным отделом Администрации президента Фарах Алиевой.