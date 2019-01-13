Эрдоган оценил уход США из Сирии

Решение США вывести войска из Сирии переводит гражданскую войну в этой стране на новый этап. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своей колонке для издания «Коммерсант».

По его словам, уход американских военных — шаг в правильном направлении. «Сирийский кризис может быть разрешен только теми странами, которым заживление ран Сирии принесет пользу, а их углубление — вред», - отметил глава государства.

Эрдоган считает, что сотрудничество Турции и России в восстановлении Сирии и обеспечении безопасности является единственным способом положить конец терроризму.

Турецкий лидер также указал, что у Анкары нет никаких проблем с сирийскими курдами или с какими-либо другими группами. В то же время Турция оставляет за собой право преследовать террористов, которые угрожают стране с территории Сирии.

Эрдоган отметил, что Вашингтон, оказывавший поддержку представителям курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженным «Отрядам народной самообороны» (YPG), на самом деле помогал террористической организации ПКК.

«Это заблуждение США стало причиной того, что сирийцы, живущие под давлением ИГИЛ, попали под контроль другой террористической организации», - написал он.