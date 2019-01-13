Расим Агаев 22:27

Более четверти века как не стало Советского Союза. Официальная дата кончины первой страны социализма 8 декабря 1991. В этот день лидеры Беларуси, Украины и России подписали Беловежское соглашение — документ, которым был объявлен правовой роспуск Союза ССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря СССР официально исчез с политической карты мира. Казалось бы, в истории практического воплощения дружбы и единства экс-советских государств поставлена точка. И достаточно выразительная. Ан нет, разговоры о неизбежности реанимации былой державы не прекращаются.

Картошка под Новый год Особую пикантность этому явлению придает то обстоятельство, что на постсоветских просторах не сыскать ни одной страны, ни одной значимой политической организации, ни одного видного лидера, который бы открыто объявил единение с Россией главной целью или началом создания новой совместной государственной общности. Из этого вовсе не следует, что на постсоветском пространстве вынашиваются некие тайные планы против великого и могучего соседа. Нет, конечно. И речь в данном случае даже не в намеках на то, что многие ныне правящие политические деятели не раз клялись в верности союзу народов на 1/6 части Земли во времена, когда социализм считался практической реальностью в СССР, в Восточной Европе, в Китае и т.д. Клятвенные заверения в верности идее дружбы и единства было принято в качестве некоего обязательного действа политиками во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. И это ритуальное клятвоприношение, как говорится, устно и печатно происходило в общем-то в не таком уж далеком прошлом. Вот и начало нового 2019 года совершенно неожиданно ознаменовалось новой вспышкой интереса к неиссякаемой теме. Повод к тому, надо заметить, был более чем основательный.

Накануне нового года Путин и Лукашенко провели две встречи - 25 и 29 декабря - в Кремле, как было объявлено «для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и углубления интеграции». Официальная информация касательно встреч главы российского государства с руководителями стран ближнего зарубежья редко вызывает такой интерес, как контакты с Александром Лукашенко. И на то имеются достаточные основания. Они хорошо известны. Белоруссия стояла у истоков так и не состоявшегося проекта “СССР-2”, в пору, когда фигура Б.Ельцина повсеместно вызывала раздражение, и неожиданное появление Лукашенко было воспринято как знаковое явление прежде всего теми, кто не потерял веры в возможность нового объединительного процесса в Евразии. Но с той поры много воды утекло и от былых надежд остались лишь дежурные тосты. Вроде этого: “Основанная на глубоком доверии и уважении дальнейшая кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства способна придать серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений» (А.Лукашенко). Исключительно исторической достоверности ради отметим, что белорусский президент после сих слов в ходе упомянутой встречи преподнес российскому коллеге… картошку. Очевидно, для придания своим заверениям особой убедительности. Столь оригинальный новогодний подарок, надо заметить, был воспринят в Москве и Минске как неповторимый и многообещающий знак дружбы и единства. Однако не прошло и месяца после этих оптимистических заверений, как в Минске прозвучало нечто иное: «Россия может потерять Беларусь как союзника на западном направлении, если Москва не учтет интересы союзного государства и не договорится о компенсации потерь Минска от налогового маневра в нефтяной сфере». Вот тебе, бабушка, и союзник в западном направлении Согласитесь, в Москве не могли оставить без внимания такого рода предупреждение, хотя бы потому, что в данном геополитическом пространстве нынче мало кто осмеливается предстать перед мировым сообществом в качестве российского союзника. Наблюдатели к тому же обратили внимание на нервозность белорусского лидера, чего не скажешь о нынешнем хозяине Кремля. Понять раздражение А.Лукашенко можно: казна Беларуси ежегодно может лишаться порядка 1,5-2 млрд долларов. Минск такие убытки нести не намерен и открытым текстом требует обязательной проработки способов компенсации ожидаемых потерь. Надо ли говорить, что в противном случае нефтяная сделка если не лишается смысла вовсе, то, по крайне мере, не сулит ожидавшихся финансовых выгод. Москва, разумеется, может скрипя зубами согласиться с долларовыми потерями – на кону как никак стратегический союзник! Однако в таком случае сделка очень уж напоминает советскую практику обретения дружбанов на международной арене. Опасное сходство… И все же представляется, что стороны найдут приемлемый компромисс, который позволит и дружбу сохранить, и нефтяную сделку реализовать. Так, очевидно, полагают в Минске. А как же иначе: в 2019 году в Москве и Минске намерены отметить двадцатую годовщину со дня подписания Договора о создании Союзного государства! И хотя на постсоветском пространстве, кроме историков и заинтересованных политиков, мало кто помнит об этой дате, согласитесь, Москва никак не может ставить под удар проект, значение которого обретает особый смысл и значение на фоне очевидного конфликта с Украиной. Первопрестольной в ближайшие годы явно не восстановить отношения с Киевом. Так что оппонирующие Кремлю наблюдатели правы, когда заключают, что «воссоединение с белорусами может быть «компенсацией» россиянам за недавний разрыв с некогда дружественной Украиной».

Фактор Путина И все же, думается, убежденность белорусского лидера в беспроигрышности занятой им в назревающем конфликте позиции базируется не только на нефтяном факторе. В Минске, как, впрочем, и в Москве, сразу заговорили о том, что Белоруссия усилиями российского президента превращается в некий рычаг, совершенно безотказный в деле реализации планов продления долголетия существующего политико-государственного устройства двух постсоветских республик. Для этого имеется и достаточно убедительная законодательная база. И создана она, напомним, не сейчас, а двадцать с лишним лет назад. Наблюдатели напоминают, что в рамочном союзном договоре, подписанном еще в 1997 году, предполагается создание федерации двух государств с единой валютой, флагом и эмблемой, общим рынком и единой судебной системой. Тогда же было запрограммировано создание единого государственного органа будущей федерации - Верховного государственного совета (ВГС). Чем не место для Владимира Владимировича, чей президентский срок истекает через несколько лет? Надежное кресло руководителя новой федерации – ВГС – вполне подходящее место и для белорусского руководителя. Требуется лишь некоторая корректировка с целью обновления принятых документов, и оба президента могут предстать перед своими ликующими от счастья народами в совершенно новом и приемлемом для масс качестве. Можно не сомневаться, что громоподобное ликование надежно заглушит ропот недовольства обманутой оппозиции. И поделом ей. Надо было готовиться к решительному бою, который они с нетерпением ждали все эти годы. Ждать-то ждали, да не готовились. Где их новые идеи обновления?