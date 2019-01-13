Парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором

Мадуро вступил в должность президента 10 января по итогам майских выборов, на которых он одержал победу. При этом оппозиция и многие страны мира отказались признавать их итоги, обвинив власти Венесуэлы в нарушении демократических процедур.

Решение депутатов подразумевает также объявление недействительными всех действий и решений исполнительной власти.

"Одобрено историческое соглашение, в котором парламент принимает на себя полномочия на основе статей 233, 333 и 350 конституции. Да благословит бог народ Венесуэлы", - написал в своем микроблоге в Twitter глава ассамблеи Хуан Гуаидо.