Неформальные переговоры Пашиняна и Бахтадзе

Премьер-министры Армении и Грузии, Никол Пашинян и Мамука Бахтадзе, провели неформальную встречу 15 января в Болниси, передает Новости Армении.

"Глава грузинского правительства поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра и выразил уверенность, что дальнейшее активное взаимодействие посодействует развитию и расширению двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Поблагодарив за поздравления, Пашинян подчеркнул важность армяно-грузинских отношений. Стороны обсудили ряд вопросов повестки отношений между странами", - говорится в сообщении.