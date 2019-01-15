Инара Рафикгызы 15 января 2019, 23:14

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 40-летнего жителя Баку Эльданиза Мамедова по прозвищу Абу Джихад, обвиняемого в участии в боевых действиях в Сирии в рядах террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает haqqin.az, согласно обвинительному акту, Эльданиз Мамедов 13 июня 2013 года отправился в турецкую провинцию Хатай, а оттуда в сирийский город Артма для участия в боевых действиях. В Артме он вступил в ряды возглавляемых игиловцами Абу Хамзой и Абу Ханифом Дагестани вооруженных группировок, штаб которых располагался в Алеппо. До января 2014 года Э. Мамедов участвовал в боях против правительственных сил Сирии. В конце января того же года вернулся в Азербайджан. Примерно через год Мамедов вновь отправляется в Сирию - на этот раз в регион Джераблус, где присоединился к группировке командира ИГ по прозвищу Ясир, действующей в районе Табки. Затем воевал в Ракке в группировке игиловца по прозвищу Харис. Оставил армию и попал в тюрьму... В обвинительном акте зафиксирована и биография Э.Мамедова. Там говорится, что по окончании военного лицея имени Дж. Нахчыванского Абу Джихад в 1996 году поступил в Высшую военно-морскую школу. До 2005 года служил в различных воинских частях начальником продовольственно-вещевой службы. В апреле 2005 года по собственному желанию был уволен в запас. Через некоторое время после увольнения Мамедова приговорили к 7 годам и 7 месяцам тюремного заключения за незаконное хранение оружия и другие правонарушения. После освобождения в 2012 году Мамедов узнал, что Васиф Худавердиев, с которым он познакомился в исправительном учреждении №9, отправился в Сирию, где присоединился к ИГ. Мамедов связался с ним по скайпу. Васиф позвал его в Сирию. Недолго думая, Э. Мамедов отправляется туда, где, по его мнению, господствует шариат и где он будет бороться против неверных. В начале пути в сирийский ад В своих показаниях следствию Абу Джихад заявил, что летом 2013 года он отправился из Баку в Турцию. Добравшись до провинции Хатай, связался с контрабандистами, телефоны которых ему ранее дал Васиф, и с их помощью незаконно пересек турецко-сирийскую границу, прибыв в Артма. Там вступил в ряды джихадистов, принимал участие в боях против сирийских правительственных сил.

Из показаний обвиняемого: «Прибывших впервые в Сирию обучали обращению с огнестрельным оружием. Когда я оказался в Сирии и присоединился к джихадистам, был месяц Рамазан. В это время учения не проводились. Поэтому за время пребывания в группировке "Джейшул Мухаджирун" я не проходил военной подготовки. По окончании Рамазана покинул эту группу. Не участвовал в военных учениях, участвовал только в религиозных учениях». Вернулся в Азербайджан, а год спустя опять в Сирию... В своих показаниях Мамедов заявляет, что так как он был военным, то присоединился к группировке «Шухада», входившей в состав ИГ, без какой-либо военной подготовки. Через некоторое время с разрешения командира группировки вернулся в Азербайджан, чтобы увидеться с семьей. Проведя в Азербайджане около года, Эльданиз решает вернуться в Сирию - на этот раз через Киев. Он связался с неким Муслимом, с которым познакомился через членов ИГ. За 300 долларов Муслим сделал ему поддельный паспорт гражданина Таджикистана. С этим документом Абу Джихад прибыл из Украины в Турцию, а оттуда в сирийский Джераблус. В то время город был полностью под контролем ИГ. Эльданиз направился в столицу ИГ - Ракку, где вместе с джихадистами из Азербайджана изучал законы шариата: «Меня обучали только основным правилам религии. По окончании обучения отправили в город Табка провинции Ракка». В Табке он присоединился к группировке из 100 человек во главе с Ясиром. Наряду с Мамедовым в группировке были и другие граждане Азербайджана - Абдулла Лезги, Ибрагим Лезги, Абу Райя, Абу Тураб Лезги и Абу Кемаль Азери. Все они принимали участие в активных боевых действиях. «Время от времени были перестрелки с ПКК...» Как заявил в своих показаниях Э. Мамедов, после гибели Ясира главой группировки был назначен турок по прозвищу Харис. В составе этой группировки он принимал участие в обороне поселка Джарияда провинции Ракка: «Боевое дежурство длилось три-четыре часа. Во время моих дежурств иногда случались перестрелки с боевиками ПКК». Абу Джихад в показаниях суду заявлял, что не участвовал ни в одном из боев в Сирии, что лишь защищался с оружием в руках во время перестрелок. Однако в первоначальных показаниях следствию он говорил, что во время пребывания в группировке ему был выдан автомат и что он использовал это оружие во время боев против ПКК и сил коалиции в течение двух месяцев. В последующих заявлениях он не признал себя виновным. Он показал, что носил во время своего пребывания в Сирии огнестрельное оружие, что каждый житель данного района в целях самозащиты имеет огнестрельное оружие, что не участвовал в боевых действиях в составе ИГ, что вообще не принимал участия в каких-либо боевых действиях, что прежними заявлениями оговорил себя, но при этом не пожелал объяснить причин этого.