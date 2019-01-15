В США задержана иранская журналистка

В США задержана журналистка иранского англоязычного телеканала Press TV Марзия Хашеми. Об этом сообщает сайт телеканала.

Отмечается, что Хашеми задержана без указания какой-либо конкретной причины в аэропорту Сент-Луиса и доставлена под стражей в Вашингтон, в следственный изолятор ФБР. Никаких официальных обвинений ей пока не предъявлено.

В публикации также сказано, что родственники Марзии в течение 48 часов не могли с ней связаться, и только недавно узнали о ее задержании. В разговоре с ними Хашеми заявила, что с ней обращаются как с преступницей, запретили носить хиджаб и отказали в халяльной или вегетарианской еде.