Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть сегодня утром стабильны после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,05 (0,08%) - до $60,69 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 3 цента (0,06%) - до $52,13 за баррель.

По итогам торгов во вторник нефть Brent выросла в цене на $1,65 (2,80%) - до $60,64 за баррель, а WTI подешевела на $1,08 (2,09%), до $50,51 за баррель.