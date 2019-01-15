Haqqin.az обратился за комментарием к послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглы. Действительно ли российская сторона направила в посольство памятную записку? И что стоит за новым грубым вмешательством российской стороны? Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью посла.

"Азербайджанская сторона в очередной раз заверила российских коллег, что будут предприняты шаги для урегулирования проблемы", - цитирует РИА Новости неназванный дипломатический источник.

МИД России продолжает выступать с грубыми заявлениями, требуя от правительства Азербайджана, впустить на территорию страны российских граждан армянской национальности. Однако, официальные представители Азербайджана непреклонны в этом вопросе, поскольку наша страна все еще находится в состоянии войны с Арменией. МИД России не ограничился последним откровенно хамским заявлением Марии Захаровой. Накануне, РИА Новости распространило новое сообщение о том, что «посольство Азербайджана в РФ получило памятную записку МИД России в связи с дискриминационным отношением к гражданам России в аэропортах Азербайджана". РИА Новости сослалось на дипломатический источник в Москве.

- Как вы прокомментируете сообщение, распространенное накануне РИА Новости, о направленной МИД России в посольство Азербайджана записке о дискриминации россиян армянского происхожения?

- Хочу прежде всего обратить внимание на тот факт, что в дипломатической практике не принято сливать в СМИ информацию, переданную в форме памятной записки, поскольку данный документ не является официальной дипломатической перепиской. Учитывая, что все же данная информация появилась в прессе, со своей стороны благодарю Вас за предоставленную мне возможность дать соответствующие разъяснения.

Нужно отметить, что опубликованная информация не отражает реальное положение дел. Меня удивляют причины такого слива, поскольку буквально на днях глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева дала объективные объяснения сложившейся ситуации. Удивляет также, что в информации говорится о каких-то заверениях азербайджанской стороны по урегулированию проблемы. Возникает вопрос: кого же имеют ввиду, говоря об азербайджанской стороне, поскольку я лично, как посол, никаких заверений никому не давал, а МИД Азербайджана, устами своего пресс-секретаря высказал свою позицию.

- А действительно ли Россия поднимала этот вопрос до последнего заявления Захаровой?

- Действительно Российская сторона не раз на различных уровнях поднимала данный вопрос. В этом вопросе позиция моей страны остается неизменной. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что подобные регуляции вводятся в отношении данной категории лиц независимо от их гражданства и связаны с продолжающейся оккупацией Арменией территорий Азербайджана и в первую очередь исходят из соображений обеспечения их же безопасности. Существует международная практика, когда страны отказывают каким-либо лицам в посещении своего государства даже без объяснений причин такого отказа.

- Имеются ли проблемы с другими российскими гражданами?

- Моим российским коллегам хорошо известно, что государственная политика Азербайджана направлена на увеличение потока туристов. Только лишь в 2018 году 880 тысяч российских граждан беспрепятственно посетили Азербайджан, и насколько я знаю не было никаких жалоб.

Среди них были и граждане России армянского происхождения, а также граждане Армении, которые участвовали в международных мероприятиях, спортивных соревнованиях и культурных событиях, проводимых в Азербайджане. Посольство Азербайджана не раз способствовало посещению Азербайджана российских граждан армянской принадлежности, в том числе и в частном порядке. Хочу еще раз подчеркнуть, что любые ограничения вводятся в целях их же собственной безопасности. Не нужно забывать, что на территории Азербайджана находится более одного миллиона беженцев и перемещенных лиц, изгнанных из своих родных мест. Они никогда не забудут ту жестокость, мучения и бесчеловечное обращение, с которыми столкнулись, а также учиненный Ходжалинский геноцид.

- Какой выход Вы видите из сложившейся ситуации?

- Российские коллеги часто задают мне вопрос: как можно выйти из данной ситуации и что для этого нужно сделать? Я всегда отвечаю, что нужно в скорейшем времени урегулировать конфликт на справедливой основе и в рамках международного права, и все эти проблемы исчезнут сами собой.

Я как человек, который за последние годы трижды посещал Армению и Карабах, с уверенностью могу сказать, что диалог между двумя народами возможен, но Россия должна приложить максимально посреднические усилия для того, чтобы был положен конец оккупационной политике.