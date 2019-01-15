Песков: От ругающегося Путина «кровь стынет»

Президент России Владимир Путин может выразить свое негативное отношение к кому-то или чему-то так, что кровь стынет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщают «Аргументы и факты»,

Корреспондент "АиФ" спросил у Пескова, ругается ли Путин, так как на последнем заседании Совета по культуре, обсуждая тему допустимости мата в публичной сфере, президент в шутку предложил использовать ненормативную лексику прямо на заседании.

«Могу лишь сказать, что как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», — отметил пресс-секретарь.