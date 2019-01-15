Глава генштаба Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото, обновлено 12:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию Исламской Республики Иран во главе с начальником генштаба вооруженных сил ИРИ Мохаммедом Хосейном Багери, сообщает АзерТАдж.

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Начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Хосейн Багери прибыл в Баку, сообщает ИРНА.

Отметим, что это первый визит иранского генерала в Азербайджан.

Согласно информации, в ходе двухдневного визита запланированы встречи Багери с президентом Азербайджана, спикером парламента, министром обороны и другими официальными лицами.

На встречах будут обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества, борьбы с терроризмом и регионального сотрудничества.

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