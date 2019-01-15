В Азербайджане снова предложили повысить цены на сигареты

В Азербайджане примерно 1,3 миллиона человек употребляют табак, половина из которых подвержена риску не дожить до 70 лет. Об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Фатош Ханде Харманджи, сообщает Trend.

«Борьба по пресечению этой пагубной привычки очень важна, и первым шагом в этом является повышение цен на табачную продукцию, потому что в Азербайджане сигареты стоят очень дешево. Это могло бы в определенной мере предотвратить курение среди молодежи», - сказала Харманджи.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что необходимо также уменьшить рекламу табачной продукции, отметив, что приветствует антитабачный закон, принятый в прошлом году в Азербайджане.

По мнению Харманджи, если не предпринять мер по борьбе с курением, число курильщиков будет расти.

Харманджи также отметила, что в Баку молодежь много курит как сигареты, так и кальян. По ее словам, часовое курение кальяна приравнивается к курению 40 сигарет: «Курение остается серьезной проблемой во всем мире. К сожалению, в Азербайджане достаточно курильщиков».