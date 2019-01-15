Наджмеддин Садыков на заседании НАТО Фото
Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в заседании Военного комитета Североатлантического альянса в формате «Решительная поддержка», сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно информации, заседание состоялось на уровне начальников генеральных штабов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
В ходе встречи с целью подготовки, поддержки и консультирования Национальных сил обороны и безопасности Афганистана были проведены обсуждения условий оперативной обстановки и вопросы региональной безопасности при выполнении миссии «Решительная поддержка», проводимой под руководством НАТО. Также состоялся обмен мнениями и рекомендациями на 2019 год и последующие периоды.