Кадровые сокращения в Azersun
Ряд СМИ сообщили о массовых сокращениях в ООО Azersun Holdinq. В частности, сообщается, что из-за приостановки реализации ряда проектов было уволено около ста сотрудников.
Представитель Azersun Holdinq Афиг Сафаров подтвердил приостановку ряда проектов, добавив, что число сокращенных людей намного меньше.
«После применения современных технологий и автоматизации процесса производства в некоторых учреждениях Azersun Holdinq возникла необходимость сокращения ряда сотрудников. Число сокращенных людей меньше 100», - сказал он.
Он также добавил, что кадровая политика в Azersun Holdinq проводится в соответствии с требованиями трудового законодательства страны. Все кадровые реформы проводятся в плановом режиме.