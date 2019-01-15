Кадровые сокращения в Azersun

Ряд СМИ сообщили о массовых сокращениях в ООО Azersun Holdinq.  В частности, сообщается, что из-за приостановки реализации ряда проектов было уволено около ста сотрудников.

Афиг Сафаров

Представитель Azersun Holdinq Афиг Сафаров подтвердил приостановку ряда проектов, добавив, что число сокращенных людей намного меньше.

«После применения современных технологий и автоматизации процесса производства в некоторых учреждениях Azersun Holdinq возникла необходимость сокращения ряда сотрудников. Число сокращенных людей меньше 100», - сказал он.

Он также добавил, что кадровая политика в Azersun Holdinq проводится в соответствии с требованиями трудового законодательства страны. Все кадровые реформы проводятся в плановом режиме.

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