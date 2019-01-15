Азербайджанцы объединились и наказали сотрудников ФСБ

Отдел информации 13:01

Московский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам заключения бывшего сотрудника ФСБ Петра Корюгина, который вместе с оперативником-полицейским и несколькими торговцами московского рынка «Садовод» пытался получить с одного из коммерсантов, уроженца Азербайджана крупную сумму за непривлечение к ответственности за якобы хранение наркотиков. Его сообщники получили гораздо более мягкие наказания. Виновным чекист себя не признал и вместе с адвокатом обжалует приговор, сообщает газета «Коммерсантъ». Как установило следствие, а затем и Московский гарнизонный военный суд (МГВС), рассматривавший это уголовное дело, аферу с наркотиками организовал уроженец Азербайджана Рашад Асадов. Работая в столичном торговом комплексе «Садовод», он обратил внимание на то, что его коллега и земляк торговец сорочками Юсиф Халилаев живет на широкую ногу. Рашад Асадов решил, что тот имеет отношение к наркоторговле.

Решив проучить земляка, Рашад Асадов, по материалам дела, через знакомого Рашадата Агаларова вышел на сотрудника ФСБ Петра Корюгина, которому и предложил «развести на деньги» торговца сорочками, устроив против него провокацию и пригрозив уголовным преследованием. Чекист согласился. В соответствии с разработанным злоумышленниками планом подруга торговцев Янина Желябовская подбросила при личной встрече в машину Юсифа Халилаева несколько пакетиков с белым порошком. Находившиеся в этот момент неподалеку от места событий и также, по материалам дела, участвовавшие в преступной комбинации начальник уголовного розыска УМВД «Люблино» Павел Филатов (уже осужден в особом порядке) и его приятель оперативник Павел Дроздов обыскали машину торговца и, найдя в ней порошок, задержали автовладельца, обвинив его в наркоторговле. Когда Халилаева привели в отделение «Люблино», говорится в материалах расследования, ему позвонил на мобильный Рашад Асадов. Тот предложил за невозбуждение уголовного дела уплатить 6 млн руб., а затем 5 млн. В ответ Юсиф Халилаев заявил, что таких денег у него нет, в итоге, в ходе торга сошлись на 2 млн руб. После того как Халилаев отдал оперативникам всю имевшуюся у него наличность — 500 тыс. руб., его выпустили из полиции для сбора остальной суммы. Но он вместо этого отправился в управление собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД по Москве. Сотрудники УСБ и задержали в августе 2017 года большую часть злоумышленников при передаче им недостающей суммы. Все они были признаны МГВС виновными в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получили либо условное наказание, либо небольшие — два-три года — сроки лишения свободы. Что касается Петра Корюгина, то он попал в поле зрения следствия лишь через полгода после задержания его сообщников — после того как против него дал показания Рашадат Агаларов (осужден в особом порядке), сообщивший, что чекист потребовал у него 2 млн руб. за оказание помощи в его уголовном деле. Вскоре в деле Петра Корюгина появился еще один эпизод, после того как выяснилось, что еще 20 июня 2017 года он, задержав некую наркоторговку, предложил ей за взятку в 300 тыс. руб. позвонить домой, чтобы предупредить дочь о предстоящем обыске. Несмотря на отрицания чекиста данного факта, он подтвердился записями с видеокамер в его кабинете.