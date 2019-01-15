В Киргизии русский язык хотят лишить статуса официального

Оппозиция Киргизии предлагает внести в Основной закон страны изменения, в том числе лишающие русский язык статуса официального, сказал журналистам экс-генпрокурор республики Азимбек Бекназаров, сообщает Интерфакс.

"Русский язык нам нужен, но в качестве языка международного общения, а государственным языком должен быть киргизский", - заявил Бекназаров.

Бекназаров отметил, что новый статус русского языка также должен быть закреплен в Конституции, русский должен преподаваться повсеместно в стране наряду с английским, но все делопроизводство должно вестись исключительно на киргизском, выступления и мероприятия также должны проводиться на государственном языке.

В то же время Бекназаров сомневается, что вопрос о статусе русского языка все-таки вынесут на всенародное голосование.

Официальный статус русского языка был закреплен в Конституции Киргизии в начале 2000-х годов и сохранялся, несмотря внесенные за эти годы многочисленные изменения в Основной закон.