В Киргизии русский язык хотят лишить статуса официального
Оппозиция Киргизии предлагает внести в Основной закон страны изменения, в том числе лишающие русский язык статуса официального, сказал журналистам экс-генпрокурор республики Азимбек Бекназаров, сообщает Интерфакс.
"Русский язык нам нужен, но в качестве языка международного общения, а государственным языком должен быть киргизский", - заявил Бекназаров.
Бекназаров отметил, что новый статус русского языка также должен быть закреплен в Конституции, русский должен преподаваться повсеместно в стране наряду с английским, но все делопроизводство должно вестись исключительно на киргизском, выступления и мероприятия также должны проводиться на государственном языке.
В то же время Бекназаров сомневается, что вопрос о статусе русского языка все-таки вынесут на всенародное голосование.
Официальный статус русского языка был закреплен в Конституции Киргизии в начале 2000-х годов и сохранялся, несмотря внесенные за эти годы многочисленные изменения в Основной закон.