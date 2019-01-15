Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9%. Как отмечается в январском обзоре ВБ "Перспективы мировой экономики" ( Global Economic Prospects , GEP ), прогноз по спаду глобальной экономики дан на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов. Оценка мирового роста за 2018 год была снижена на 0,1 п.п. - до 3%. А в 2020-2021 годах ожидается дальнейшее торможение экономики до 2,8%. Замедление роста объясняется как следствие сокращения объемов торговли и инвестиций.

Да, перспективы мрачные. Некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков. В общей сложности для этой группы государств вместе с развивающимися странами прогноз на 2019 год снижен на 0,5 п.п. - до 4,2%, что соответствует прошлогодним темпам, которые ранее также были пересмотрены в сторону снижения - с 4,5% до 4,2%. И лишь в 2020 году предполагается усиление подъема в этих странах до 4,5%, а в 2021 году - до 4,6%. А темпы экономического роста на душу населения в ряде стран этой группы будут недостаточны для сокращения отставания по уровню дохода от развитых стран. Не лучше будут обстоять дела и в развитых странах. Темпы роста их экономики замедлятся в этом году до 2% с 2,2% годом ранее. Кстати, такой показатель фигурировал и в летнем прогнозе ВБ. Оценка на 2020 год на 0,1 п.п. ниже июньской - 1,6%.

Что же послужило причиной ухудшения прогнозов ВБ? Ряд событий может привести к дальнейшему снижению экономической активности. Резкое повышение стоимости заимствований может негативно отразиться на величине притоков капитала и привести к замедлению темпов экономического роста во многих странах с формирующейся экономикой и развивающихся странах.

Кроме того, уязвимость по всему миру может повысить рост долговой нагрузки в государственном и частном секторах. А обострение напряженности в торговых отношениях может привести к ослаблению темпов роста мировой экономики и сбоям во взаимосвязанных глобальных производственно-сбытовых цепях.

Так, хотя прогноз роста экономики США на этот год и сохранен на уровне 2,5%, но на 2020 год ожидания снижены на 0,3% - до 1,7%, а в 2021 году - до 1,6%. ВВП Китая в 2019 году может упасть до 6,2% с 6,5% в 2018 году, а в 2021 году ожидается торможение до 6%. Ожидания по еврозоне в текущем году снизились с 1,7% до 1,6%, а в 2020 году упадут до 1,5%. Снижение российской экономика в этом году составит 03%, а в следующие два года ожидается подъем на 1,8%. В зоне высокого риска оказалась и Турция, ее проблемы ставят под угрозу рост экономики по всей Европе и Центральной Азии.