Мировая экономика падает, а азербайджанская растет что за парадокс?
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9%. Как отмечается в январском обзоре ВБ "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP), прогноз по спаду глобальной экономики дан на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов. Оценка мирового роста за 2018 год была снижена на 0,1 п.п. - до 3%. А в 2020-2021 годах ожидается дальнейшее торможение экономики до 2,8%. Замедление роста объясняется как следствие сокращения объемов торговли и инвестиций.
Да, перспективы мрачные. Некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков. В общей сложности для этой группы государств вместе с развивающимися странами прогноз на 2019 год снижен на 0,5 п.п. - до 4,2%, что соответствует прошлогодним темпам, которые ранее также были пересмотрены в сторону снижения - с 4,5% до 4,2%. И лишь в 2020 году предполагается усиление подъема в этих странах до 4,5%, а в 2021 году - до 4,6%. А темпы экономического роста на душу населения в ряде стран этой группы будут недостаточны для сокращения отставания по уровню дохода от развитых стран. Не лучше будут обстоять дела и в развитых странах. Темпы роста их экономики замедлятся в этом году до 2% с 2,2% годом ранее. Кстати, такой показатель фигурировал и в летнем прогнозе ВБ. Оценка на 2020 год на 0,1 п.п. ниже июньской - 1,6%.
Что же послужило причиной ухудшения прогнозов ВБ? Ряд событий может привести к дальнейшему снижению экономической активности. Резкое повышение стоимости заимствований может негативно отразиться на величине притоков капитала и привести к замедлению темпов экономического роста во многих странах с формирующейся экономикой и развивающихся странах.
Кроме того, уязвимость по всему миру может повысить рост долговой нагрузки в государственном и частном секторах. А обострение напряженности в торговых отношениях может привести к ослаблению темпов роста мировой экономики и сбоям во взаимосвязанных глобальных производственно-сбытовых цепях.
Так, хотя прогноз роста экономики США на этот год и сохранен на уровне 2,5%, но на 2020 год ожидания снижены на 0,3% - до 1,7%, а в 2021 году - до 1,6%. ВВП Китая в 2019 году может упасть до 6,2% с 6,5% в 2018 году, а в 2021 году ожидается торможение до 6%. Ожидания по еврозоне в текущем году снизились с 1,7% до 1,6%, а в 2020 году упадут до 1,5%. Снижение российской экономика в этом году составит 03%, а в следующие два года ожидается подъем на 1,8%. В зоне высокого риска оказалась и Турция, ее проблемы ставят под угрозу рост экономики по всей Европе и Центральной Азии.
И на столь негативном фоне вызывает чувство гордости прогноз ВБ по Азербайджану. Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Азербайджана в 2019 году на уровне 3,6%. А в 2020 и 2021 годах рост экономики страны составит 3,3% и 2,7% соответственно. И это несмотря на то, что нефть, по оценкам того же ВБ, в 2019 году практически не изменит среднегодовые цены. А в долгосрочной перспективе прогнозируемое снижение мирового спроса на сырье может ограничить перспективы роста цен на него и, соответственно, будущего роста экономики стран-экспортеров сырья. Но Азербайджан в этом отношении составляет исключение, возможно, потому, что он сумел заметно диверсифицировать свою экономику, поднять ненефтяной сектор.
Кстати, средняя цена на нефть в 2018 году составила 68 долларов за баррель, что хотя и немного ниже июньских прогнозов, но примерно на 30% выше, чем в 2017 году. А в этом году прогнозируется падение средней цены на нефть на 1 доллар - до 67 долларов за баррель. Такая же цена на нефть ожидается и в 2020 и 2021 годах. А рост экономики нашей страны, которую многие считают всецело зависящей от нефти, на фоне снижения нефтяных цен доказывает неверность таких утверждений. И это утверждение не местных властей, а Всемирного банка, который трудно обвинить в предвзятости.
Видимо, поэтому и МИД страны утверждает, что экономические успехи Азербайджана высоко оценены авторитетными международными структурами. Целенаправленная внешнеполитическая деятельность в международном, региональном и двустороннем форматах продолжилась и в 2018 году. Основными направлениями внешнеэкономического сотрудничества были продвижение за рубежом экономического потенциала страны, поощрение и расширение экспорта, повышение конкурентоспособности производимых в стране товаров и услуг, а также привлечение в страну современных технологий, применяемых в зарубежных странах. При этом МИД ссылается не только на нынешние прогнозы ВБ, но и на отчет одного из самых авторитетных экономических форумов мира - Всемирного экономического форума в Давосе, присуждение Азербайджану 35 места в мировом масштабе по индексу конкурентоспособности. Нельзя не отметить, что в прошедшем году Азербайджан был избран членом Совета управляющих МАГАТЭ на 2018-2020 годы, повторно был избран членом Совета Международного союза электросвязи на 2019-2022 годы. А таких успехов у страны немало, что и приносит Азербайджану успех, обеспечивает положительные прогнозы авторитетных международных организаций.