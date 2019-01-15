Отдел информации 14:30

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев встретился с руководителями крупных медицинских учреждений и поручил им перейти на усиленный режим работы, учитывая предупреждения о резком ухудшении погоды. Об этом haqqin.az сообщили глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров. По его словам, руководителям других медучреждений направлены телефонограммы. Медицинские учреждения приведены в полную готовность.

* * * Согласно прогнозам синоптиков, начиная с сегодняшнего вечера в Баку ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим государственные учреждения предпринимают превентивные меры. Накануне Госнефтекомпания Азербайджана сообщила о начале эвакуации моряков с буровых платформ. В общей сложности, планируется вывезти на берег более 1 700 нефтяников. Министр образования Джейхун Байрамов также подписал указ о приостановлении учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях. Учеба будет приостановлена 17 и 18 января. Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилось к работодателям в связи с резким похолоданием. Все работодатели проинформированы об опасности осуществления работы на открытом воздухе в эти дни. О своих планах мероприятий в связи с непогодой сообщило и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В соответствии с планом, в департаментах, на станциях, предприятиях будут организованы круглосуточные дежурства с участием ответственных работников. В дорожном хозяйстве, хозяйствах по электроснабжению, сигнализации и связи приводится в готовность техника, осуществляются меры по надежному закреплению составов, стоящих на путях станций. Для безопасной доставки пассажиров и грузов до пункта назначения для машинистов проведены дополнительные тренинги, даны соответствующие поручения. Руководство ОАО "Азерэнержи" также издало соответствующий приказ в связи с организацией особого усиленного режима в соответствии с предупреждением о резком похолодании на территории Азербайджана. Главам учреждений и предприятий, относящихся к структурному составу АО, поручено, чтобы все работники электросетей, станций и подстанций были на работе, а руководящие должностные лица усилили контроль над режимом работы, чтобы избежать аварий в энергосистеме 17-18 января, а возможные аварии были оперативно устранены.