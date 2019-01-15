На Баку надвигается ураган: в больницы срочно отправлены телефонограммы обновлено 16:55
Министр здравоохранения Огтай Ширалиев встретился с руководителями крупных медицинских учреждений и поручил им перейти на усиленный режим работы, учитывая предупреждения о резком ухудшении погоды. Об этом haqqin.az сообщили глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.
По его словам, руководителям других медучреждений направлены телефонограммы.
Медицинские учреждения приведены в полную готовность.
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Согласно прогнозам синоптиков, начиная с сегодняшнего вечера в Баку ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим государственные учреждения предпринимают превентивные меры.
Накануне Госнефтекомпания Азербайджана сообщила о начале эвакуации моряков с буровых платформ. В общей сложности, планируется вывезти на берег более 1 700 нефтяников.
Министр образования Джейхун Байрамов также подписал указ о приостановлении учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях. Учеба будет приостановлена 17 и 18 января.
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилось к работодателям в связи с резким похолоданием. Все работодатели проинформированы об опасности осуществления работы на открытом воздухе в эти дни.
О своих планах мероприятий в связи с непогодой сообщило и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В соответствии с планом, в департаментах, на станциях, предприятиях будут организованы круглосуточные дежурства с участием ответственных работников. В дорожном хозяйстве, хозяйствах по электроснабжению, сигнализации и связи приводится в готовность техника, осуществляются меры по надежному закреплению составов, стоящих на путях станций.
Для безопасной доставки пассажиров и грузов до пункта назначения для машинистов проведены дополнительные тренинги, даны соответствующие поручения.
Руководство ОАО "Азерэнержи" также издало соответствующий приказ в связи с организацией особого усиленного режима в соответствии с предупреждением о резком похолодании на территории Азербайджана.
Главам учреждений и предприятий, относящихся к структурному составу АО, поручено, чтобы все работники электросетей, станций и подстанций были на работе, а руководящие должностные лица усилили контроль над режимом работы, чтобы избежать аварий в энергосистеме 17-18 января, а возможные аварии были оперативно устранены.
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В связи с резким похолоданием на территории Азербайджана, которое будет наблюдаться с сегодняшнего вечера и до 18 января, на два дня (17 и 18 января) отменены занятия в учебных заведениях страны. Соответствующий приказ подписал министр образования Джейхун Байрамов.
Согласно приказу, в связи с резким ухудшением погоды во всех образовательных учреждениях республики приостанавливается учебно-воспитательный процесс. В связи с этим отменяются все мероприятия.
Приказ был подписан министром с целью выполнения распоряжения Кабмина от 16 января 2017 года.