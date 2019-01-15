Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась сегодня с бывшим президентом Франции Николя Саркози, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, на встрече была подчеркнута роль Мехрибан Алиевой в успешном развитии французско-азербайджанских отношений в период президентства Николя Саркози.

Было отмечено, что деятельность первого вице-президента Азербайджана как главы межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Франция, а также реализация важных гуманитарных проектов во Франции Фондом Гейдара Алиева способствовали дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.

На встрече было также отмечено, что в результате деятельности глав государств Азербайджана и Франции в период президентства Николя Саркози, осуществленной в области развития двусторонних отношений, связи между нашими странами были расширены во многих сферах.