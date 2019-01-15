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Накануне в Госкомитете по архитектуре и градостроительству состоялась встреча с представителями Союза архитекторов Азербайджана. Целью встречи было обсуждение вопросов расширения сотрудничества между двумя структурами, проблем архитектуры и градостроительства и др. Выступая на мероприятии, председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству Самир Нуриев отметил, что подобные встречи имеют большое значение для всех сторон, как с точки зрения усовершенствования государственного управления, так и профессиональной и общественной деятельности.

Глава Госкомитета подчеркнул, что градостроительство является одним из вопросов, которому уделяет особое внимание президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент страны поставил задачу, что градостроительство в Баку должно вестись по плану, системно и организовано, в соответствии с законодательными актами в этой сфере. Самир Нуриев проинформировал присутствующих о работе, проделанной для усовершенствования государственного управления в сфере градостроительства, а также о проектах, реализуемых возглавляемым им Госкомитетом. По его словам, устойчивое развитие и управление городами обеспечивает Генеральный план, и поэтому сегодня Госкомитет уделяет особое внимание тому, чтобы генпланы готовились в соответствии с законодательством, используя передовой международный опыт. Самир Нуриев сказал, что для подготовки Генплана Баку в соответствии с международными стандартами и на основе наиболее успешного глобального опыта в качестве консультанта была привлечена компания Boston Consulting Group (BCG).

По его словам, процесс разработки генплана Баку состоит из двух этапов. Первый из них уже успешно завершен, в результате чего подготовлена концепция развития Баку и определены приоритетные направления развития. В настоящее время объявлен тендер для привлечения компании, обладающей международным опытом в сфере градостроения. Самир Нуриев высоко оценил работу председателя Союза архитекторов Эльбая Гасымзаде в качестве члена тендерной комиссии. Планируется, что результаты тендера будут обнародованы в марте 2019 года. После чего начнется второй этап подготовки Генплана Баку. Также было отмечено, что в прошлом году Кабинет министров утвердил Генплан города Сумгаита, и были завершены работы по подготовке генпланов Товуза и Губы. В настоящее время завершаются работы по подготовке Генплана Билясувара. Начаты работы по подготовке Генпланов Дашкесана, Шабрана, Тертера, Саатлы, Сабирабада и Кюрдамира. Помимо этого, Самир Нуриев рассказал участникам встречи о том, что Госкомитет усовершенствовал работу по оценке градостроительных проектов, которые представляют предприниматели. По его словам, проектировщики несут большую ответственность при подготовке документов по территориальному планированию и архитектурных проектов. Он подчеркнул необходимость строгого контроля над качеством работ по проектированию и соответствия этих проектов нормам градостроительства.