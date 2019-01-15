О чем договорились градостроители и архитекторы встреча в Госкомитете
Накануне в Госкомитете по архитектуре и градостроительству состоялась встреча с представителями Союза архитекторов Азербайджана. Целью встречи было обсуждение вопросов расширения сотрудничества между двумя структурами, проблем архитектуры и градостроительства и др.
Выступая на мероприятии, председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству Самир Нуриев отметил, что подобные встречи имеют большое значение для всех сторон, как с точки зрения усовершенствования государственного управления, так и профессиональной и общественной деятельности.
Глава Госкомитета подчеркнул, что градостроительство является одним из вопросов, которому уделяет особое внимание президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент страны поставил задачу, что градостроительство в Баку должно вестись по плану, системно и организовано, в соответствии с законодательными актами в этой сфере.
Самир Нуриев проинформировал присутствующих о работе, проделанной для усовершенствования государственного управления в сфере градостроительства, а также о проектах, реализуемых возглавляемым им Госкомитетом.
По его словам, устойчивое развитие и управление городами обеспечивает Генеральный план, и поэтому сегодня Госкомитет уделяет особое внимание тому, чтобы генпланы готовились в соответствии с законодательством, используя передовой международный опыт.
Самир Нуриев сказал, что для подготовки Генплана Баку в соответствии с международными стандартами и на основе наиболее успешного глобального опыта в качестве консультанта была привлечена компания Boston Consulting Group (BCG).
По его словам, процесс разработки генплана Баку состоит из двух этапов. Первый из них уже успешно завершен, в результате чего подготовлена концепция развития Баку и определены приоритетные направления развития. В настоящее время объявлен тендер для привлечения компании, обладающей международным опытом в сфере градостроения.
Самир Нуриев высоко оценил работу председателя Союза архитекторов Эльбая Гасымзаде в качестве члена тендерной комиссии. Планируется, что результаты тендера будут обнародованы в марте 2019 года. После чего начнется второй этап подготовки Генплана Баку.
Также было отмечено, что в прошлом году Кабинет министров утвердил Генплан города Сумгаита, и были завершены работы по подготовке генпланов Товуза и Губы. В настоящее время завершаются работы по подготовке Генплана Билясувара. Начаты работы по подготовке Генпланов Дашкесана, Шабрана, Тертера, Саатлы, Сабирабада и Кюрдамира.
Помимо этого, Самир Нуриев рассказал участникам встречи о том, что Госкомитет усовершенствовал работу по оценке градостроительных проектов, которые представляют предприниматели. По его словам, проектировщики несут большую ответственность при подготовке документов по территориальному планированию и архитектурных проектов. Он подчеркнул необходимость строгого контроля над качеством работ по проектированию и соответствия этих проектов нормам градостроительства.
В свою очередь, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде поблагодарил руководство Госкомитета за организацию этой встречи и подчеркнул, что она станет началом для плодотворного сотрудничества между организациями в будущем. Он заверил, что Союз архитекторов Азербайджана окажет всяческую поддержку Государственному комитету по архитектуре и градостроительству. По его словам, для обеспечения системного развития столицы и других городов Азербайджана в соответствии с государственной политикой будут мобилизованы все силы Госкомитета и Союза архитекторов.
В рамках встречи также состоялись широкие обсуждения по различным вопросам и обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве в сфере градостроительства и архитектуры.