Экс-президент Франции Николя Саркози в рамках визита в Баку побывал в Азербайджано-французском университете, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, вначале Николя Саркози осмотрел выставку в Азербайджано-французском университете, действующем при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, а также архивные документы, относящиеся к Азербайджанской Демократической Республике.

Николя Саркози побеседовал со студентами университета, отметив, что молодежь должна постоянно над собой работать.

В завершение встречи Саркози оставил запись в Книге памяти университета.