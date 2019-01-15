Названы страны с самыми красивыми женщинами
По итогам крупнейших международных конкурсов красоты Венесуэлу назвали страной с самыми красивыми женщинами в мире, сообщает Missosology.
Первое место в рейтинге Венесуэле обеспечила "Мисс Интернэшнл" Марием Веласко, а также участницы конкурсов "Мисс Вселенная", "Мисс Мира", Мисс "Супранэшнл" и "Мисс Земля".
Вторую строчку заняли Филиппины благодаря "Мисс Вселенной" Катрионе Грей. Следом идет Мексика, представительница которой Ванесса Понсе де Леон получила титул "Мисс Мира". Замыкают пятерку лидеров ЮАР и Вьетнам.
В десятку попали также США, Таиланд, Пуэрто-Рико, Колумбия и Индонезия.